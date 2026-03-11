Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 04:24

На Западе заявили о решительности Трампа после переговоров с Путиным

Berliner Zeitung: Трамп мог осознать свою ошибку в Иране в разговоре с Путиным

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: Benjamin Applebaum/Global Look Press
Американский лидер Дональд Трамп мог осознать свою стратегическую ошибку во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным, пишет немецкое издание Berliner Zeitung. По мнению авторов, рост цен на нефть из-за ударов по Ирану выгоден России, но бьет по кошельку американцев и грозит республиканцам поражением на выборах в конгресс.

Ведь избиратели не захотят платить заоблачные цены за бензин. Такого поражения Трамп должен избежать любой ценой: если он потеряет большинство, демократы задействуют все рычаги, чтобы отстранить Трампа от должности и отправить его в тюрьму, — отмечается в публикации.

Автор напоминает, что после разговора с Путиным Трамп в своей обычной манере заявил: война против Ирана фактически выиграна и США сами решат, прекращать ее сейчас или продолжать «побеждать в течение следующих месяцев». Это заявление, по мнению Berliner Zeitung, свидетельствует о попытке сохранить лицо и одновременно нащупать путь к отступлению.

Ранее официальный представитель российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что Кремль не получал никаких предложений о проведении саммита с участием президентов России и США. Он также не подтвердил информацию о рассмотрении Будапешта в качестве приемлемой площадки для переговоров.

