Морпех рассказал о деталях охоты на «жирный куш» в зоне СВО

Российские военнослужащие нанесли комбинированный удар по силам ВСУ в районе населенного пункта Белицкое в ДНР, рассказал РИА Новости оператор БПЛА с позывным Кабина из 55-й дивизии морской пехоты (группировка «Центр»). В результате точной работы были уничтожены не только боевая машина, но и крупная группа украинской пехоты.

По словам бойца, сначала разведка обнаружила движение техники противника. Беспилотник взял цель на сопровождение, после чего она остановилась у лесополосы и подала сигнал.

Дождались, что вышла пехота противника из лесополосы в количестве 10-12 человек — «жирный куш», — поделился морпех.

По его словам, координаты целей были незамедлительно переданы командованию. Огневое поражение наносилось артиллерией, а для гарантированного уничтожения противника расчеты применили реактивные системы залпового огня «Град».

