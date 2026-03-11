Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 05:36

Морпех рассказал о деталях охоты на «жирный куш» в зоне СВО

Морпех Кабина: крупную группу пехоты и техники ВСУ уничтожили под Белицким в ДНР

Фото: МО РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские военнослужащие нанесли комбинированный удар по силам ВСУ в районе населенного пункта Белицкое в ДНР, рассказал РИА Новости оператор БПЛА с позывным Кабина из 55-й дивизии морской пехоты (группировка «Центр»). В результате точной работы были уничтожены не только боевая машина, но и крупная группа украинской пехоты.

По словам бойца, сначала разведка обнаружила движение техники противника. Беспилотник взял цель на сопровождение, после чего она остановилась у лесополосы и подала сигнал.

Дождались, что вышла пехота противника из лесополосы в количестве 10-12 человек — «жирный куш», — поделился морпех.

По его словам, координаты целей были незамедлительно переданы командованию. Огневое поражение наносилось артиллерией, а для гарантированного уничтожения противника расчеты применили реактивные системы залпового огня «Град».

Ранее стало известно, что 21-летний сержант Сергей Ярашев из Самары в районе населенного пункта Гришино 68 суток в одиночку защищал позиции. Президент России Владимир Путин пообещал представить его к награде. Глава государства также заявил, что поможет военному при прохождении медицинской реабилитации.

ВСУ
ДНР
РСЗО Град
ВС РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пентагон потратил годовой бюджет на рояль, крабов и говядину
Таинственный радиосигнал накрыл Европу после первых ударов по Ирану
HR-эксперт раскрыла, как правильно просить повышения зарплаты
Турэксперт объяснил, какие вещи нельзя хранить в сейфе отеля
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 11 марта
Усольцевых вот-вот найдут? Где они могут быть, прогноз ИИ
Песков сравнил период стамбульских договоренностей с современностью
Депутат нашел способ заставить россиян содержать пожилых родителей
ПВО уничтожила над Севастополем несколько воздушных целей
Колумбийский наемник сдал взвод ВСУ под Запорожьем
«Не стройте иллюзий»: что с ценами на туры в Турцию, какие альтернативы
Составлен список советов по инвестированию
«Гламурная» убийца устроила себе роскошный праздник в аргентинской тюрьме
КСИР заявил о новом ударе по базам США на Ближнем Востоке
Морпех рассказал о деталях охоты на «жирный куш» в зоне СВО
В Израиле раскрыли, какая из стран инициировала атаки на Иран
Адвокат дала супругам важный совет перед разводом
Состояние Трампа выросло за год из-за успехов в криптоиндустрии
Назван срок первого призыва солдат-срочников в МЧС
Психиатр рассказала, как перестать контролировать партнера
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых
Россия

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер
Общество

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.