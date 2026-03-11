КСИР заявил о новом ударе по базам США на Ближнем Востоке КСИР заявил о ракетном ударе по базам США в Кувейте и странах региона

Представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР) объявили о проведении новой ракетной атаки по американским базам, расположенным на Ближнем Востоке, передает государственное телевидение Исламской Республики. Удары были нанесены по объектам в нескольких странах региона, включая базу Арифджан в Кувейте.

В ходе 37-го этапа операции «Правдивое обещание — 4» ракетное подразделение сухопутных войск КСИР выпустило четыре ракеты в направлении американских баз в регионе, а также поразило двумя ракетами базу Арифджан в Кувейте, — говорится в сообщении.

Ранее правительство Ирана потребовало от США гарантий для возобновления переговоров. В Тегеране отказались от предложений других стран стать посредниками. В перечень условий вошла выплата репараций и согласие на реализацию полного цикла на объектах атомной энергетики.

До этого министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи заявил, что переговоры между Ираном и США в настоящее время не рассматриваются из-за негативного опыта взаимодействия с американской стороной. Он напомнил о вооруженном конфликте с Соединенными Штатами в июне 2025 года, который продолжался 12 дней.