Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 марта 2026 в 01:34

Стало известно о смерти еще одного солдата США на Ближнем Востоке

CENTCOM: в Кувейте погиб военнослужащий США

Армия США Армия США Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в социальной сети Х сообщило, что в Кувейте погиб еще один американский военнослужащий. Это произошло 6 марта в результате чрезвычайной медицинской ситуации.

О точной причине его смерти пока ничего не известно. Как уточнили в CENTCOM, происшествие расследуется. Подробности инцидента также не разглашаются.

Ранее CENTCOM сообщило о смерти седьмого американского военнослужащего. Он был серьезно ранен 1 марта при атаке Ирана на Саудовскую Аравию, врачи не смогли его спасти.

Позже президент США Дональд Трамп заявил, что участие в церемонии прощания с военнослужащими, погибшими в ходе операции против Ирана, не заставило его усомниться в правильности решения. Напротив, родственники солдат призвали его довести начатое до конца.

Глава CENTCOM адмирал Брэд Купер также указал, что в спецоперации против Ирана задействованы свыше 50 тыс. военнослужащих, две авианосные группы, 200 истребителей и бомбардировщики. Он подчеркнул, что это наращивание является крупнейшим за последнее десятилетие и дополнительное подкрепление уже направляется в зону ответственности.

Кувейт
США
смерти
военные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Добро пожаловать!»: в РФПИ предсказали скорое разоблачении ошибок Европы
«Служение — честь»: тысячи американцев нацелились на младшего сына Трампа
Сын Хаменеи официально пришел к власти: изменится ли отношения Ирана и РФ
Переодетые диверсанты ВСУ сдали сами себя у Купянска из-за слабых нервов
Не помогут даже аресты: как в России обосновался культ похитителей детей
В бассейне Стерлитамака произошло массовое отравление детей хлором
Фанаты учинили беспорядки после матча Кубка Шотландии по футболу
Россиянам пообещали новый «парад» длинных выходных во втором квартале года
Стало известно о смерти еще одного солдата США на Ближнем Востоке
Цена нефти Brent обновила четырехлетний максимум
Россиянам напомнили о «закрытых» для отпуска странах
Избран новый лидер Ирана: кто им стал, реакция, что это значит для страны
КСИР присягнул на верность новому верховному лидеру Ирана
Предложил прятки, избил и задушил: врач-убийца два года кошмарил Иркутск
Появились кадры объявления имени нового верховного лидера Ирана
Женщин в Израиле поздравили с 8 Марта под обстрелами
На Ближнем Востоке заметили злость США из-за резких действий Израиля
Дмитриев вынес приговор промышленности Германии
Сына Хаменеи выбрали новым верховным лидером Ирана
Цены на нефть колоссально подскочили до рекорда последних четырех лет
Дальше
Самое популярное
Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана
Ближний Восток

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии
Семья и жизнь

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.