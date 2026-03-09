Стало известно о смерти еще одного солдата США на Ближнем Востоке

Стало известно о смерти еще одного солдата США на Ближнем Востоке CENTCOM: в Кувейте погиб военнослужащий США

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в социальной сети Х сообщило, что в Кувейте погиб еще один американский военнослужащий. Это произошло 6 марта в результате чрезвычайной медицинской ситуации.

О точной причине его смерти пока ничего не известно. Как уточнили в CENTCOM, происшествие расследуется. Подробности инцидента также не разглашаются.

Ранее CENTCOM сообщило о смерти седьмого американского военнослужащего. Он был серьезно ранен 1 марта при атаке Ирана на Саудовскую Аравию, врачи не смогли его спасти.

Позже президент США Дональд Трамп заявил, что участие в церемонии прощания с военнослужащими, погибшими в ходе операции против Ирана, не заставило его усомниться в правильности решения. Напротив, родственники солдат призвали его довести начатое до конца.

Глава CENTCOM адмирал Брэд Купер также указал, что в спецоперации против Ирана задействованы свыше 50 тыс. военнослужащих, две авианосные группы, 200 истребителей и бомбардировщики. Он подчеркнул, что это наращивание является крупнейшим за последнее десятилетие и дополнительное подкрепление уже направляется в зону ответственности.