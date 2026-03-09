Зимняя Олимпиада — 2026
09 марта 2026 в 00:03

«Выиграйте»: Трамп рассказал о просьбе семей погибших военных США

Трамп: семьи погибших солдат США просили победить в конфликте с Ираном

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Daniel Torok/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп в интервью ABC News заявил, что участие в церемонии прощания с военнослужащими, погибшими в ходе операции против Ирана, не заставило его усомниться в правильности решения. Напротив, по словам американского лидера, родственники погибших призвали его довести начатое до конца.

Отвечая на вопрос журналистов о том, не повлияло ли на него общение с семьями погибших, Трамп подчеркнул, что не видит причин для пересмотра своих действий. Он отметил, что родители военных выразили ему поддержку и попросили о том, чтобы жертва их детей была не напрасной.

Родители сказали мне, каждый из них: пожалуйста, сэр, выиграйте это для моего сына, а в одном случае для молодой женщины, как вы знаете. Пожалуйста, выиграйте это для моего ребенка, — объяснил Трамп.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о смерти еще одного американского военнослужащего. Он был серьезно ранен 1 марта при атаке Ирана на Саудовскую Аравию, врачи не смогли его спасти. Это уже седьмой военнослужащий, погибший в бою во время операции «Эпическая ярость».

