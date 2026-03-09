Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 марта 2026 в 00:14

Цены на нефть колоссально подскочили до рекорда последних четырех лет

FT сообщила о резком росте цен на нефть почти до $100 за баррель из-за Ирана

Цистерны с нефтью Цистерны с нефтью Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Мировой нефтяной рынок лихорадит на фоне эскалации конфликта между Ираном, США и Израилем. Стоимость Brent вплотную приблизилась к психологической отметке в $100 (8,3 тыс. рублей) за баррель, подскочив за последние недели более чем на 50% впервые за четыре года, пишет газета Financial Times (FT).

Американская марка WTI за неделю взлетела на 36% до $90,90 (7,6 тыс. рублей), Brent достигла $92,69 (7,7 тыс. рублей). Причиной такого роста стала спорная ситуация в Ормузском проливе и остановка добычи ключевыми игроками региона.

Через Ормузский пролив проходит около 20% мировой нефти. Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак и Кувейт вынуждены либо сокращать добычу, либо полностью закрывать месторождения, так как хранилища переполнены, а вывезти сырье невозможно.

Аналитики Goldman Sachs предупреждают, что, если блокировка продлится весь март, цены на нефть и нефтепродукты могут обновить исторические максимумы. Глава отдела геополитики Energy Aspects Ричард Бронз прогнозирует трехзначные цены уже на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что Великобритания столкнулась с критическим сокращением энергетических резервов. По данным оператора газотранспортной системы National Gas, запасы газа в хранилищах страны составляют всего около 6,7–7 тыс. гигаватт-часов, чего хватит лишь на полтора-два дня потребления.

Иран
нефть
стоимость
рекорды
