08 марта 2026 в 20:01

В Словакии раскрыли, ответил ли Киев на просьбы осмотреть «Дружбу»

МИД Словакии: Киев не ответил на просьбы осмотреть участок «Дружбы»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Украина не ответила на просьбы Словакии осмотреть участок нефтепровода «Дружба», который якобы получил повреждения, заявил глава МИД республики Юрай Бланар. Он уточнил, что страна посылала в МИД Украины две ноты, но безуспешно.

У нас нет никакого существенного ответа, — сказал Бланар.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что пытался связаться с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения критической ситуации с транзитом нефти через «Дружбу». Как уточнил Фицо, он был заинтересован поговорить с Зеленским по телефону. Премьер намеревался узнать, будут ли возобновлены поставки энергоресурса в Словакию.

Между тем инвестиционный стратег Сергей Суверов обратил внимание, что ущерб от остановки нефтепровода «Дружба» для Словакии и Венгрии может составлять более $1 млрд (76 млрд рублей). По его словам, это не конечная сумма.

Кроме того, глава кабинета премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Антал Роган заявил, что Венгрия не поддастся на угрозы Киева по вопросам членства Украины в Европейском союзе и эксплуатации нефтепровода «Дружба». По его словам, это не случится ни при каких обстоятельствах из-за негативных последствий подобного решения.

