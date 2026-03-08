В Словакии раскрыли, ответил ли Киев на просьбы осмотреть «Дружбу»

Украина не ответила на просьбы Словакии осмотреть участок нефтепровода «Дружба», который якобы получил повреждения, заявил глава МИД республики Юрай Бланар. Он уточнил, что страна посылала в МИД Украины две ноты, но безуспешно.
У нас нет никакого существенного ответа, — сказал Бланар.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что пытался связаться с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения критической ситуации с транзитом нефти через «Дружбу». Как уточнил Фицо, он был заинтересован поговорить с Зеленским по телефону. Премьер намеревался узнать, будут ли возобновлены поставки энергоресурса в Словакию.
Между тем инвестиционный стратег Сергей Суверов обратил внимание, что ущерб от остановки нефтепровода «Дружба» для Словакии и Венгрии может составлять более $1 млрд (76 млрд рублей). По его словам, это не конечная сумма.
Кроме того, глава кабинета премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Антал Роган заявил, что Венгрия не поддастся на угрозы Киева по вопросам членства Украины в Европейском союзе и эксплуатации нефтепровода «Дружба». По его словам, это не случится ни при каких обстоятельствах из-за негативных последствий подобного решения.