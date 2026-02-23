Зимняя Олимпиада — 2026
Стратег назвал ущерб от остановки «Дружбы» для Словакии и Венгрии

Стратег Суверов: Словакия и Венгрия потеряют $1 млрд из-за остановки «Дружбы»

Нефтепровод «Дружба» Нефтепровод «Дружба» Фото: Waltraud Grubitzsch/dpa/Global Look Press
Ущерб от остановки нефтепровода «Дружба» для Словакии и Венгрии может составлять более $1 млрд, заявил инвестиционный стратег Сергей Суверов. По его словам, которые приводит информационная служба «Вести», это не конечная сумма.

Общий ущерб от остановки «Дружбы» для Словакии и Венгрии может составлять более $1 млрд. Возможно, цифры даже могут быть больше, — объяснил стратег.

Эксперт обратил внимание, что теперь Словакия и Венгрия покупают нефть по железной дороге, через цистерны, или благодаря другим трубопроводным обходным путям. Речь идет о поставках из Северной Африки, Норвегии и, возможно, Саудовской Аравии. В связи с этим, по словам стратега, логистические затраты могут увеличиться в два раза.

Ранее глава кабинета премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Антал Роган заявил, что Венгрия не поддастся на угрозы Киева по вопросам членства Украины в Европейском союзе и эксплуатации нефтепровода «Дружба». По его словам, это не случится ни при каких обстоятельствах из-за негативных последствий подобного решения.

