Врач раскрыл, как избавиться от апноэ и чем оно опасно

17 марта 2026 в 03:20

Патофизиолог Степанов: сон на боку помогает избавиться от апноэ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Сон на боку способствует предотвращению апноэ, заявил NEWS.ru старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения, патофизиолог Сергей Степанов. При этом, по его словам, следует ограничить потребление жирных блюд перед сном.

Как правило, к апноэ приводит сон на спине. Чаще всего причина его возникновения — западение языка и слабость мягкого неба, которое примыкает к задней стенке глотки, в результате чего на короткий промежуток прекращается дыхание. Затем человек резко вдыхает или выдыхает воздух. Происходят колебания мягкого неба, и образуется звук храпа. Если человек храпит, значит, у него есть периоды остановки дыхательных движений. Оптимальный вариант профилактики — спать на боку и не употреблять перед сном жирную, тяжелую пищу, — поделился Степанов.

Он подчеркнул, что к апноэ могут привести такие факторы, как ожирение или гипертония. По словам Степанова, если сон на боку не помогает, следует обратиться к сомнологу. Также, указал врач, существуют специальные устройства для сна, которые помогают нормализовать дыхание.

Смерть от апноэ не наступит — человек все равно вдохнет. Но оно может привести к нарушению режима сна и питания органов, в частности головного мозга, кислородом. В этом случае люди не высыпаются, в результате чего снижается их трудоспособность, — заключил Степанов.

Ранее стоматолог-терапевт Нина Чепурная заявила, что капа поможет избавиться от храпа и улучшить дыхание. По ее словам, съемный ортодонтический прибор эффективен даже при средней степени позиционного обструктивного апноэ сна, которое характеризуется частыми остановками дыхания.

Максим Кирсанов
Дмитрий Новиков
