Туманы, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве в праздничные выходные

В праздничные выходные дни в Москве воздух прогреется до климатической нормы июля, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 12 по 14 июня?

Какая погода будет в Москве в праздничные выходные

По словам Евгения Тишковца, в ближайшие дни в Москве прогнозируется жаркая погода и грозовые ливни.

«В пятницу, 12 июня, 30-градусный зной сохранится с претензией на повтор рекорда 1998 года, когда было +30,8 градуса. Вечером возможен грозовой дождь. В выходные пройдет холодный атмосферный фронт с интенсивными грозовыми ливнями и общим количеством осадков до 40 мм, или около половины месячной нормы. В субботу днем посвежеет до +25–28 градусов, в воскресенье — до +21–24 градусов», — отметил он.

Синоптик также уточнил, что на следующей неделе в регион придет небольшое похолодание и столбики термометров опустятся до +21 градуса.

По данным метеосервисов, ночью в пятницу, 12 июня, столбики термометров не опустятся ниже +15–18 градусов, а атмосферное давление поползет вниз до 745–747 миллиметров ртутного столба. Утром солнце быстро прогреет воздух, и температура достигнет +26–29 градусов. Днем на Москву обрушатся ливни, грозы, местами с градом. Порывы северо-западного ветра усилятся до 15 м/с. К вечеру дожди прекратятся.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В субботу, 13 июня, в ночные часы столбики термометров опустятся до +14 градусов, днем воздух прогреется лишь до 25 градусов. Облачность переменная, временами возможны кратковременные моросящие дожди, но сильных осадков не ожидается. Атмосферное давление начнет стремительно расти и к вечеру достигнет 758–761 миллиметра ртутного столба.

В воскресенье, 14 июня, ночь будет прохладной, до +10 градусов, местами в низинах туманы. Днем солнце прогреет воздух до +24 градусов. Атмосферное давление стабилизируется на высоком уровне. В течение суток в российской столице будет стоять переменная облачность, осадков не прогнозируется.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в праздничные выходные

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил, что в пятницу, 12 июня, будет стоять теплая полгода.

«Впереди длинные выходные дни, которые будут не с самой хорошей погодой в Санкт-Петербурге да и по территории Ленинградской области тоже. В Санкт-Петербурге завтра без осадков и дневная температура воздуха, особенно в первой половине дня, — от +21 до +23 градусов, так что повезло западу Ленинградской области. А вот на востоке днем ливни, грозы, местами град с усилением ветра до 15–18 м/с, но зато температура — +24–29 градусов. Отдельно надо сказать о ночной температуре пятницы в Санкт-Петербурге, ждем +16–18 градусов, так как она на грани самой теплой ночи для 12 июня за весь ряд наблюдений, а в 1954 году в городе было ночью +18,1 градуса», — пояснил он.

Колесов также отметил, что 13 и 14 июня в Северную столицу придут похолодание и дожди с грозами.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Впереди циклоны с дождями и понижение температуры воздуха. Только дожди будут разного характера: 13 июня — просто дождь и температура воздуха максимальная днем +16–18 градусов, а 14 июня — кратковременные дожди, даже и грозы могут быть, но несколько теплее днем, +19–21 градус. На востоке области так и остается теплая погода, днем там постоянно — от +22 до +27 градусов, но с ливнями и грозами», — резюмировал метеоролог.

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