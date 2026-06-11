Погода в Москве в пятницу, 12 июня: грозы, ливни и рекордная жара до +30

Погода в Москве в пятницу, 12 июня: грозы, ливни и рекордная жара до +30

В Москве и Московской области завтра, 12 июня, воздух прогреется до +30 градусов, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о погоде в столичном регионе и Санкт-Петербурге в пятницу?

Какая погода будет в Москве 12 июня

По словам Евгения Тишковца, в российской столице завтра столбики термометров могут подняться до рекордных +30 градусов.

«В пятницу, 12 июня, 30-градусный зной сохранится с претензией на повтор рекорда 1998 года, когда было +30,8 градуса. Вечером возможен грозовой дождь. В выходные пройдет холодный атмосферный фронт с интенсивными грозовыми ливнями и общим количеством осадков до 40 мм, или около половины месячной нормы. В субботу днем посвежеет до +25–28 градусов, в воскресенье — до +21–24 градусов», — отметил синоптик.

Также ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что жаркая погода сохранится в Московском регионе до субботы.

«12 июня ночью небольшая облачность, без осадков. В Москве +17–19 градусов, по области — от +14 до +19 градусов, ветер слабый. Днем местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. И температура в Москве максимальная до +33 градусов, а в области — до +28–33 градусов. С 13-го числа погода будет меняться с приближением атмосферного фронта с запада», — пояснила синоптик.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 12 июня

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 12 июня в Санкт-Петербурге ожидаются кратковременные дожди.

«12 июня облачная с прояснениями погода. Ночью и в первой половине дня кратковременные дожди. Ветер ночью юго-восточный, южный, днем — юго-западный, западный умеренный. Температура днем — от +20 до +22 градусов. Температура воздуха ночью — от +15 до +17 градусов. Атмосферное давление ночью будет слабо понижаться, днем — повышаться», — говорится в прогнозе.

По данным метеосервисов, ночью 12 июня, в условиях плотной облачности, подтянувшейся с юго-запада, столбики термометров в Санкт-Петербурге опустятся лишь до +14–17 градусов. Ветер южного направления ожидается слабым, 2–5 м/с. Атмосферное давление начнет понижаться и к рассвету достигнет 747–749 миллиметров ртутного столба.

Днем с запада, со стороны Финского залива, на город начнет надвигаться холодный фронт. Небо затянут мощные кучево-дождевые облака, и на Санкт-Петербург обрушатся интенсивные ливни с грозами. Возможны порывы ветра до 12 м/с. Атмосферное давление начнет стремительно расти и достигнет 755–758 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха составит от +18 до +20 градусов.

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