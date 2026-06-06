Слабые дожди, туманы, грозы и тепло до +20: погода в Москве в начале осени

По предварительным прогнозам, в начале осени в Москве температура воздуха ожидается на 2–3 градуса выше многолетней нормы. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 1 по 10 сентября?

Какая погода будет в Москве в начале осени

По предварительным расчетам метеоцентров, с 1 по 5 сентября над Центральной Россией установится мощный блокирующий антициклон, сформировавшийся над Средним Поволжьем. Его теплая периферия обеспечит москвичам солнечную и сухую погоду. Ночи будут ясными. В черте города столбики термометров станут опускаться до +8–12 градусов, а по области, в низинах и у водоемов, возможны локальные туманы при +5–7 градусах. Днем воздух будет прогреваться до +20 градусов, в отдельные дни, особенно 2–3 сентября, южный ветер скоростью 2–5 м/с может принести локальные +23 градуса, что вполне сопоставимо с августовскими показателями. Атмосферное давление окажется стабильно высоким, в пределах 755–760 миллиметров ртутного столба. Возможны кратковременные осадки в виде дождя.

Вторая половина декады, с 6 по 8 сентября, ознаменуется в Москве постепенным разрушением антициклона и приближением с северо-запада холодного атмосферного фронта. Уже 6 сентября небо начнут затягивать слоистые облака, однако дневные температуры еще удержатся на уровне +20 градусов. Ожидаются кратковременные дожди, местами умеренные, возможны отдельные грозы на юге области. Суммарное количество осадков за этот эпизод прогнозируется в пределах 8–12 миллиметров. Ветер после прохождения фронта сменится с юго-западного на северо-западный, его порывы могут достигать 10–14 м/с. Температура начнет медленно понижаться.

Заключительные дни декады, 9 и 10 сентября, пройдут под знаком промежуточного гребня повышенного давления. Дожди прекратятся, облака рассеются, и к москвичам вновь вернется солнце. Однако воздух прогреется уже скромнее, до +14–18 градусов днем, что соответствует календарной осени. Ночи продолжат остывать, до +5–9 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, 3–7 м/с. Атмосферное давление снова начнет расти, до 758–762 миллиметров ртутного столба, что благоприятно для метеозависимых людей.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в начале осени

Начало месяца в Санкт-Петербурге, с 1 по 5 сентября, будет находиться под влиянием гребня скандинавского антициклона. Благодаря ему в городе установится спокойная, малооблачная погода с большим суточным ходом температур. Ночи станут по-осеннему холодными. В черте города столбики термометров будут опускаться до +7–10 градусов, а в пригородах и на Карельском перешейке — до +3–6 градусов. Днем воздух будет прогреваться до +19 градусов, а в самые солнечные дни, особенно 3–4 сентября, возможно потепление до +22 градусов. Ветер юго-западный, слабый, 3–7 м/с. Атмосферное давление окажется высоким, 760–765 миллиметров ртутного столба.

С 6 по 8 сентября небо затянут плотные облака, усилится юго-восточный ветер, до 6–11 м/с. Дневная температура еще удержится на уровне +17–19 градусов, ночью — от +8 до +11 градусов. Возможны затяжные обложные дожди, местами сильные. За эти двое суток может выпасть до 15–20 миллиметров осадков — почти половина декадной нормы. Ветер сменит направление на северо-западный, его порывы достигнут 12–16 м/с.

Заключительные дни декады, 9 и 10 сентября, пройдут в тыловой части уходящего циклона. Дожди прекратятся, облака рассеются, и на небе появятся просветы. Однако столбики термометров не поднимутся выше +12–16 градусов днем, а ночами воздух будет остывать до +4–7 градусов. Атмосферное давление начнет расти — до 758–762 миллиметров ртутного столба.

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