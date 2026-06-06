Магнитные бури сегодня, 6 июня: что завтра, сильное давление, головные боли

Сегодня, 6 июня, Землю может накрыть магнитная буря уровня G1, сообщили ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Будут ли магнитные бури 6 и 7 июня

По информации Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, сегодня, 6 июня, прогнозируется малая магнитная буря.

«Вчерашние экстремальные прогнозы о магнитной буре уровня G3 уже точно не сработают. Обновленные расчеты, из которых исключен сценарий слияния облаков в одно, выдают уровень бурь не более G1-G2. По-видимому, это и есть максимум, на который можно сегодня рассчитывать или которого можно опасаться — это уж кому как», — уточнили ученые.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в авторском Telegram-канале заявил, что магнитное поле Земли придет в норму во второй половине дня.

«Магнитная буря, начавшаяся в минувшую пятницу с почти суточным опозданием от первоначальных прогнозов, закончилась сегодня во второй половине ночи. На пике своего развития, который пришелся на период с 18 до 21 часа по московскому времени, ее интенсивность превысила средний уровень G2, но до уровня сильной магнитной бури G3 не дотянулась. В первой половине сегодняшнего дня еще возможны слабые возмущения геомагнитного поля, после чего магнитосфера нашей планеты вернется в более спокойное состояние», — пояснил синоптик.

Завтра, 7 июня, геомагнитная обстановка будет благоприятной. По данным ИКИ РАН, вероятность спокойной магнитосферы оценивается в 63%, возбужденной — в 30%, а магнитной бури — минимальна. Ожидается, что уровень возмущений будет колебаться в пределах 2–3,5 балла по Kp-индексу.

Как справиться с магнитной бурей

Врач-реабилитолог Видновской клинической больницы Светлана Малиновская в беседе с NEWS.ru рассказала, что во время магнитных бурь важно увеличить продолжительность сна до 9,5 часа, чтобы снизить нагрузку на организм.

«Общие правила в период низкого артериального давления довольно просты. Норма сна во время перепадов погоды должна составлять не менее 9,5 часа. Во время возмущения геомагнитного поля следует запастись хорошим комплексом витаминов группы В. Они поддержат нервную систему. В течение дня старайтесь не перегружать желудок тяжелой пищей, лучше есть часто и небольшими порциями. Важно избегать стрессов, ответственных мероприятий и напряженных занятий в дни, когда атмосферное давление слишком резко меняется», — советует медик.

Врач-терапевт виртуальной клиники «Ингосстраха» Екатерина Гордиенко в разговоре с NEWS.ru объяснила, что, возможно, основная причина плохого самочувствия — не изменение погоды, а конкретное заболевание, поэтому необходимо начать терапевтическое лечение.

«Для улучшения состояния стоит нормализовать режим дня. Высыпайтесь — сон очень сильно влияет на наше самочувствие. Необходимо спать не менее семи — девяти часов в день. Избегайте повышенных нагрузок во время магнитных бурь. Лучше дождаться нормализации геомагнитной обстановки и не ставить рекорды. Кроме того, постарайтесь делать больше перерывов во время работы. Пейте достаточное количество воды и ограничьте продукты, которые могут негативно повлиять на ваше самочувствие, например алкоголь и кофе», — сказала она.

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