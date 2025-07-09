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09 июля 2025 в 03:20

Врач раскрыла, как пережить мощнейшие магнитные бури

Реабилитолог Малиновская: в магнитную бурю нужно увеличить сон до 9,5 часа

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Во время магнитных бурь важно увеличить продолжительность сна до 9,5 часа, чтобы снизить нагрузку на организм, заявила NEWS.ru врач-реабилитолог Видновской клинической больницы Светлана Малиновская. По ее словам, геомагнитные возмущения могут негативно влиять на нервную систему, обострять хронические заболевания и повышать риск сосудистых осложнений.

Возмущение геомагнитного поля оказывает возбуждающее действие на симпатическое звено вегетативной нервной системы, повышает восприимчивость к инфекционным заболеваниям, подавляет настроение и снижает трудоспособность. Повышается вероятность развития ишемических атак со стороны мозговых, коронарных и других сосудов. Особенно тяжело реагируют на перепады погоды перенесшие инсульт и инфаркт миокарда и лица с нарушениями обмена веществ — ожирением, сахарным диабетом. Общие правила в период низкого артериального давления довольно просты. Норма сна во время перепадов погоды должна составлять не менее 9,5 часа, — пояснила Малиновская.

Она отметила, что для поддержания здоровья в этот период важно не только достаточно спать, но и принимать витамины группы В, которые укрепляют нервную систему. Также врач рекомендовала избегать тяжелой пищи, стрессов и физических перегрузок.

Во время возмущения геомагнитного поля следует запастись хорошим комплексом витаминов группы В. Они поддержат нервную систему. В течение дня старайтесь не перегружать желудок тяжелой пищей, лучше есть часто и небольшими порциями. Важно избегать стрессов, ответственных мероприятий и напряженных занятий в дни, когда атмосферное давление слишком резко меняется, — резюмировала Малиновская.

Ранее биотехнолог Мария Золотарева заявила, что дождь может негативно повлиять на психоэмоциональное состояние человека, вызвав у него вялость, раздражительность и депрессивное настроение. По ее словам, это связано со снижением выработки витамина D и серотонина из-за долгого отсутствия солнца.

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