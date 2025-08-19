Москвичам рассказали, какую погоду ждать в начале сентября Синоптик Тишковец заявил, что в начале сентября ожидается теплая погода

В Москве в начале сентября ожидается по-летнему теплая погода, заявил «Вечерней Москве» синоптик Евгений Тишковец. При этом, по его словам, после непродолжительного тепла в столицу придут сентябрьские холода.

Осень, лишь с небольшим опозданием, стремительно вступит в свои права, — подчеркнул Тишковец.

Эксперт добавил, что в конце августа в столичном регионе ожидается существенное потепление. Столбики термометра в последние дни лета могут показать плюс 25–30 градусов.

Синоптик Александр Шувалов ранее предупредил, что в Москве ожидается холодная погода с осадками с 18 по 24 августа. По его словам, первые дни недели будут относительно умеренными, но уже со среды столицу ждет резкое похолодание.