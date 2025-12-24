В Грозном установили монумент памяти погибших при крушении самолета AZAL

Спасатели на месте крушения под Актау пассажирского самолета Embraer ERJ-190AR Azerbaijan Airlines 25 декабря 2024 г.

В Грозном установили мемориал в память о жертвах авиакатастрофы пассажирского самолета Azerbaijan Airlines, потерпевшего крушение в районе Актау, сообщает ТАСС. Открытие монумента приурочили к годовщине трагедии, которая произошла 25 декабря 2024 года. Памятник располагается в сквере имени первого президента Азербайджана Гейдара Алиева.

Сегодня мы открываем мемориальную плиту в память о погибших пассажирах рейса Баку-Грозный. <…> В нашей памяти также останется подвиг пилотов и экипажа рейса Баку-Грозный. Их героический поступок позволил спасти жизни 29 человек, — заявил руководитель администрации главы и правительства Чечни Галас Таймасханов.

На церемонии открытия также присутствовал президент авиакомпании Рзаев Самир Муса оглы. По его словам, в такие мгновения особенно остро ощущается прочность братских связей между народами. Таймасханов также передал выжившим бортпроводникам медали «За заслуги перед Чеченской Республикой».

Ранее вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что расследование крушения самолета AZAL, проводимое Министерством транспорта республики, скоро будет завершено. По его словам, результаты могут быть представлены до конца этого или в начале следующего года.