Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 марта 2026 в 07:52

Дмитриев указал на раскол внутри НАТО из-за Украины и Ирана

Кирилл Дмитриев
Подписывайтесь на нас в MAX

Союзники по НАТО оказывают военную поддержку не состоящей в Североатлантическом альянсе Украине, но не делают того же в отношении США, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети Х. По словам спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, речь идет об оказании поддержки Киеву путем предоставления экипировки, боеприпасов и систем ПВО.

Ранее президент США Дональд Трамп, критикуя европейских партнеров за нежелание участвовать в операции в Ормузском проливе, заявил, что у Вашингтона нет необходимости работать с ЕС по Украине. По его словам, его предшественник на посту президента Джо Байден напрасно помогал правительству Украины. За это его «обобрали до нитки», объяснил лидер.

После Трамп заявил, что США больше не нуждаются в помощи стран НАТО из-за их отказа в разблокировке Ормузского пролива. Также в свой «черный список» американский лидер поместил Японию, Австралию и Южную Корею.

Кирилл Дмитриев
НАТО
Украина
Иран
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Общество

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.