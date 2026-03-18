Союзники по НАТО оказывают военную поддержку не состоящей в Североатлантическом альянсе Украине, но не делают того же в отношении США, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети Х. По словам спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, речь идет об оказании поддержки Киеву путем предоставления экипировки, боеприпасов и систем ПВО.

Ранее президент США Дональд Трамп, критикуя европейских партнеров за нежелание участвовать в операции в Ормузском проливе, заявил, что у Вашингтона нет необходимости работать с ЕС по Украине. По его словам, его предшественник на посту президента Джо Байден напрасно помогал правительству Украины. За это его «обобрали до нитки», объяснил лидер.

После Трамп заявил, что США больше не нуждаются в помощи стран НАТО из-за их отказа в разблокировке Ормузского пролива. Также в свой «черный список» американский лидер поместил Японию, Австралию и Южную Корею.