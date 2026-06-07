На Тайване нашли «Небесный меч» высотой с 27-этажный дом На Тайване нашли 84-метровое дерево возрастом около тысячи лет

На Тайване исследователи обнаружили самое высокое дерево Восточной Азии — гигантскую тайваньскую пихту, получившую название «Небесный меч реки Даань», сообщает Frontiers in Forests and Global Change. Высота дерева достигает 84,1 метра, что сопоставимо с 27-этажным зданием, а его возраст оценивается примерно в тысячу лет.

На поиски лесного гиганта международной команде ученых потребовалось около 10 лет. В экспедиции участвовали альпинисты, экологи, геологи и специалисты по дистанционному зондированию.

Чтобы точно определить высоту дерева, альпинисты поднялись на его вершину и использовали измерительную рулетку, сбросив ее вниз по стволу. Полученные данные подтвердили, что пихта является самым высоким известным деревом Восточной Азии.

Ранее очевидцы сняли момент, как в Гренландии обвалился ледник. На видео видно, как крупные массы льда откалываются от массива и падают в воду, поднимая сильные волны.

До этого в пресс-службе Центра вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф Индонезии сообщили, что по меньшей мере четыре извержения вулкана Левотоби Лаки-лаки произошли на острове Флорес. Пепел поднялся на высоту 4084 метра над уровнем моря.