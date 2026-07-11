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11 июля 2026 в 18:19

Число пострадавших от тайфуна «Бави» на Тайване возросло

Число пострадавших от тайфуна «Бави» на Тайване выросло до 87 человек

Скорая помощь Скорая помощь Фото: Shutterstock/FOTODOM
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По меньшей мере 87 человек пострадали в результате тайфуна «Бави», который обрушился на Тайвань 11 июля, передает Центральное информационное агентство острова. По информации источника, более 177 тыс. домохозяйств остались без электричества. Из опасных зон эвакуированы почти 14,5 тыс. жителей.

Тайфун «Бави» обрушился на Тайвань в субботу, в результате чего 87 человек пострадали, 14 476 жителей эвакуированы, а 177 485 домохозяйств лишились электроэнергии, — уточняет агентство.

Ранее сообщалось, что более 1,8 млн человек были эвакуированы из китайского города Вэньчжоу в связи с приближением супертайфуна «Бави». Хотя стихия продолжает замедляться и терять силу на своем северо-западном пути над более холодными морями, она все еще остается серьезной угрозой.

До этого стало известно, что мощный шторм с торнадо в Китае привел к гибели как минимум 11 человек, еще более 300 получили травмы. Стихийное бедствие обрушилось на регион вечером в понедельник, 6 июля. Сильные грозы и шквалистый ветер затронули провинцию Хубэй, в том числе районы Хуанган и Эчжоу.

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