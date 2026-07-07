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07 июля 2026 в 17:25

Более 300 человек пострадали из-за мощного шторма с торнадо в Китае

Шторм с торнадо в китайской провинции Хубэй унес жизни 11 человек

Фото: Pu Xiaoxu/XinHua/Global Look Press
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Мощный шторм с торнадо в Китае привел к гибели как минимум 11 человек, еще более 300 получили травмы, сообщает CGTN. Известно, что стихийное бедствие обрушилось на регион вечером в понедельник, 6 июля.

Сильные грозы и шквалистый ветер затронули провинцию Хубэй, в том числе районы Хуанган и Эчжоу. Отмечается, что в настоящее время на месте продолжаются поисково-спасательные и восстановительные работы специальными службами.

Ранее тайфун «Майсак» достиг южного побережья китайской провинции Хайнань. Это первый крупный шторм, обрушившийся на Китай в 2026 году. При этом уточняется, что скорость ветра в эпицентре стихии достигала 23 метров в секунду.

Между тем супертайфун «Бави» приближается к острову Гуам в западной части Тихого океана, где расположена военная база Соединенных Штатов. Скорость устойчивого ветра в зоне действия природного явления превышает 290 км/ч. Американские военные объявили максимальный уровень готовности к приближению стихии.

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