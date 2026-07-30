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30 июля 2026 в 10:23

В МО заявили, что дроны ВС РФ способны уничтожить любую цель на Украине

Минобороны: российские высокоточные БПЛА могут уничтожить любую цель на Украине

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
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Российские войска беспилотных систем используют высокоточные дроны, заявили в пресс-службе Министерства обороны России. По информации ведомства, такие БПЛА способны уничтожить любую цель на всей территории Украины.

Подразделения войск беспилотных систем используют высокоточные БПЛА, способные уничтожить любую цель на всей украинской территории, — уточнили в МО.

Ранее ВС РФ нанесли удар по промышленному объекту в Ивано-Франковской области Украины, задействованному в выпуске и складировании крылатых ракет FP-5 «Фламинго». Целью поражения также стало предприятие, проводившее испытания боеголовок для оперативно-тактических ракет «Гром-2».

До этого стало известно, что ВС РФ в ночь на 30 июля нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам ВСУ на территории Украины. Атаке подверглись военные аэродромы, телекоммуникационные и логистические центры в Киеве, Львове и еще пяти областях.

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