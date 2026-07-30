Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
30 июля 2026 в 11:32

Полчища агрессивных насекомых атакуют россиян

SHOT: полчища мошек атакуют россиян по всей стране

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Агрессивные насекомые атакуют жителей России, вызывая после укусов острую боль, сильный зуд и лихорадку, передает Telegram-канал SHOT. Особенно сильно от нашествия мошки страдают дети.

В пик летнего сезона кровососущие активизировались практически на всей территории страны — их фиксируют не только возле водоемов и в садоводствах, но и в городских дворах, парковых зонах и на детских площадках. Жители столицы отмечают, что рой облепляет припаркованные автомобили и буквально преследует прохожих во время прогулок.

Медики пояснили, что болезненность укусов обусловлена особенностью мошки: она не прокалывает эпидермис подобно комару, а выкусывает крошечный фрагмент тканей, одновременно вводя слюну с анестезирующими и антикоагулянтными ферментами. Именно поэтому впоследствии возникают интенсивный отек, жжение и нестерпимый зуд.

Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин заявил, что для достижения наивысшей эффективности защиты от насекомых с помощью репеллентов их требуется распределять и на открытых участках тела, и на ткани одежды. Однако перед использованием любого такого препарата следует внимательно изучить прилагаемую аннотацию.

Общество
Россия
мошки
насекомые
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пашинян анонсировал планы Армении на диалог с Россией
Собака привела к трупу в сумке: тело экс-модели Гурник нашли в лесу
«Пришлось поползать»: известного российского хоккеиста прооперировали
Юрист объяснил, в каком случае аренда квартиры выгоднее ипотеки
Суд вынес решение по делу об имуществе покойной Эми Уайнхаус
Бизнес-центр «Монарх» эвакуировали в Москве из-за угрозы минирования
Медведев осмотрел сбитый беспилотник ВСУ подо Ржевом
Полиция предотвратила «стрелку» с участием 69 школьников
Губернатор раскрыл масштаб атаки БПЛА на логистический центр в Пензе
В США назвали неочевидное последствие санкций против России
Дроны атаковали четыре муниципалитета Белгородской области
Стала известна причина пожара у порта Дамиетта в Египте
Почему пищепром зависит от газа не меньше, чем от электричества
Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 30 июля: где можно заправиться
Политолог оценил последствия нового пакета санкций США
Пожар на складе Wildberries тушат под Пензой
Появились детали смертельного ДТП с 14-летним подростком за рулем
Аэропорт в российском городе перестал принимать и отправлять самолеты
Невролог предупредила об опасности просмотра рилсов для детей
Появились подробности атаки ВСУ по логистическому центру в Пензе
Дальше
Самое популярное
Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

Без салата «Пятиминутка» в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — с колбасой
Общество

Без салата «Пятиминутка» в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — с колбасой

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.