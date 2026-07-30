Полчища агрессивных насекомых атакуют россиян

Агрессивные насекомые атакуют жителей России, вызывая после укусов острую боль, сильный зуд и лихорадку, передает Telegram-канал SHOT. Особенно сильно от нашествия мошки страдают дети.

В пик летнего сезона кровососущие активизировались практически на всей территории страны — их фиксируют не только возле водоемов и в садоводствах, но и в городских дворах, парковых зонах и на детских площадках. Жители столицы отмечают, что рой облепляет припаркованные автомобили и буквально преследует прохожих во время прогулок.

Медики пояснили, что болезненность укусов обусловлена особенностью мошки: она не прокалывает эпидермис подобно комару, а выкусывает крошечный фрагмент тканей, одновременно вводя слюну с анестезирующими и антикоагулянтными ферментами. Именно поэтому впоследствии возникают интенсивный отек, жжение и нестерпимый зуд.

Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин заявил, что для достижения наивысшей эффективности защиты от насекомых с помощью репеллентов их требуется распределять и на открытых участках тела, и на ткани одежды. Однако перед использованием любого такого препарата следует внимательно изучить прилагаемую аннотацию.