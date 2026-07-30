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30 июля 2026 в 12:35

Российские войска разнесли украинскую зенитку и военные склады

Минобороны: армия России уничтожила ЗРК «Печора» и склады ВСУ за сутки

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
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Российские военные за сутки ликвидировали пусковую установку комплекса противовоздушной обороны «Печора» украинской армии и нанесли удары по энергетическим и транспортным объектам противника, сообщили в Министерстве обороны РФ. Также поражены склады боеприпасов и горючего, производственные мощности для сборки беспилотников и места их хранения.

Уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Печора», нанесено поражение складам вооружения, боеприпасов и горючего, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, — говорится в сообщении.

Ранее группировка ВС РФ «Север» сообщила, что штурмовые отряды освободили село Могрица в Сумской области, вытеснив оттуда подразделения 68-й аэромобильной бригады ВСУ. Бои за данный населенный пункт отличались высокой интенсивностью, однако наступающим удалось взять всю территорию под полный контроль.

Также там заявили, что бойцы освободили село Юрченково в Харьковской области и населенный пункт Малая Слободка в Сумской области. Военные 69-й и 71-й мотострелковых дивизий в ходе напряженных столкновений вытеснили подразделения 57-й механизированной бригады ВСУ.

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