Раскрыто, чем обернется встреча Зеленского с Туском в обход президента Польши

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Люблин может привести к расколу во власти Польши, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, польская элита уже сейчас разделилась на два лагеря.

[Кароля] Навроцкого (президент Польши. — NEWS.ru) не могло не задеть то, что Зеленский проигнорировал его, когда посещал Польшу. Он встретился вместо этого с [Дональдом] Туском (премьер Польши. — NEWS.ru), и, вероятно, они обсуждали, как прошла встреча украинского президента с [Дональдом] Трампом (президент США. — NEWS.ru). Я думаю, что нарушение протокола Зеленским обернется проблемами не для него, а для Польши, потому что кризис политической элиты будет усиливаться. При этом основной враг для Варшавы — это якобы Россия. Хотя именно РФ проводит денацификацию Украины и уничтожает идеологию, которая когда-то истребляла поляков. Получается внутренняя каша: Польша негативно относится к бандеровщине, но часть ее элиты поддерживает тех, кто ее исповедует, — сказал Перенджиев.

Он отметил, что Зеленский нарушил дипломатический протокол из-за скандала с Навроцким, связанного с героизацией деятелей УПА (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). По словам политолога, последние события подчеркивают двойственность позиции Польши. Эксперт пояснил, что одни польские политики осуждают действия Киева, другие не видят проблемы в прославлении радикалов, и это лишь усиливает внутренние разногласия в стране.

Ранее бывший посол Польши на Украине Ян Пекло заявил, что Зеленский нарушил дипломатический протокол во время своего визита, проигнорировав встречу с Навроцким. По его словам, украинский политик не мог не знать, что Туск возглавляет правительство, а не страну.