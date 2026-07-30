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30 июля 2026 в 13:26

Эксперт по ЖКХ рассказал о неочевидном способе сэкономить на коммуналке

Эксперт по ЖКХ Бондарь: каждый житель МКД вправе отказаться от платы за домофон

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ//NEWS.ru
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Каждый житель многоквартирного дома вправе официально отказаться от платы за домофон, заявил в беседе с RT общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, перед этим потребуется оплатить все имеющиеся долги за ЖКУ.

Вы можете официально отказаться от трубки в квартире и перестать платить ежемесячную абонентскую плату за эту услугу. Однако никто не имеет права лишить вас доступа в собственную квартиру. Даже если вы не платите за домофон, обслуживающая организация обязана выдать вам ключи от входной двери или предоставить код доступа. Требовать с вас деньги за право зайти в свой подъезд — незаконно, — напомнил Бондарь.

Эксперт посоветовал сначала выяснить, кто именно получает плату за домофон — это может быть управляющая компания или сторонняя организация, с которой заключен прямой договор. Затем необходимо составить на имя руководителя заявление в свободной форме, указав свои Ф. И. О., адрес, контактный телефон, и четко сформулировать требование о расторжении договора на обслуживание домофона и прекращении начисления абонентской платы с даты обращения.

Ранее юрист Константин Крохин посоветовал дачникам передавать нулевые показания счетчиков воды в квартире во время продолжительного отдыха за городом. По его словам, такой подход позволит сохранить бюджет и избежать начислений по среднемесячному потреблению.

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