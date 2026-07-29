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29 июля 2026 в 10:33

Дачникам дали советы, как не переплачивать за воду во время отсутствия дома

Юрист Крохин: нулевые показания счетчиков воды в жилье сохранят бюджет дачников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Дачникам во время продолжительного отдыха за городом рекомендуется передавать нулевые показания счетчиков воды в квартире, порекомендовал юрист Константин Крохин. По его словам, переданным 360.ru, такой подход позволит сохранить бюджет и избежать начислений по среднемесячному потреблению.

Можно отправлять в компанию нулевые показания — посредством телефона или электронной почты. Так абонент избежит переплат за просрочку. Даже если человек по каким-то причинам не подавал показания три месяца, ему начислят по-старому, среднемесячному расходу. Когда он подаст актуальные данные, ему обязаны сделать перерасчет, — отметил Крохин.

Эксперт посоветовал передавать показания счетчиков через государственные сервисы и обязательно сохранять подтверждения отправки — скриншоты или фотографии экрана. Это поможет документально подтвердить своевременность передачи данных в случае возникновения спорных ситуаций с управляющей компанией, пояснил юрист.

Ранее общественный деятель и эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь посоветовал сдавать показания счетчиков воды не позднее 25-го числа текущего месяца. В противном случае расчеты могут пойти по завышенному нормативу, предупредил он.

Общество
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