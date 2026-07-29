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29 июля 2026 в 11:09

Ветеран ФСБ ответил, правда ли Дурову светит пожизненное заключение

Ветеран ФСБ Беляев: маловероятно, что Дурову светит пожизненное заключение

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Основатель Telegram Павел Дуров вряд ли получит пожизненный срок по предъявленному ему обвинению, несмотря на то что статья «Содействие террористической деятельности» формально предусматривает такую меру наказания, заявил NEWS.ru политолог, публицист подполковник ФСБ РФ в отставке Александр Беляев. Он отметил, что для столь сурового приговора в деле должно быть больше доказательств причастности непосредственно предпринимателя к действиям исполнителей.

Статья [«Содействие террористической деятельности»], по которой обвиняют Дурова, предполагает пожизненное заключение. Но говорить, что ему грозит такое наказание, — это очень большая натяжка. Чтобы человек получил приговор в виде пожизненного лишения свободы, одного пособничества, на мой взгляд, было бы недостаточно. В таком случае должны быть ранее привлечены к уголовной ответственности те лица, которые являются исполнителями и организаторами терактов, в пособничестве которым участвовал Дуров с помощью своего мессенджера, — пояснил Беляев.

Он отметил, что российские структуры неоднократно требовали от Telegram удалить каналы и аккаунты, координирующие преступную деятельность и склоняющие граждан к совершению преступлений. Однако, по словам ветерана ФСБ, эти запросы годами игнорировались Дуровым.

Основатель Telegram неоднократно отказывался удалять каналы, аккаунты, которые организовывали преступную деятельность, заставляли россиян совершать ужасные преступления, в ходе которых гибли люди. Все доказательства Дурову с нашей стороны были представлены. Более того, как основатель мессенджера, он сам мог убедиться во всей информации, которую ему предоставляли наши структуры. Но все это игнорировалось годами. Поэтому сказать, что он не виновен, нельзя. Обвинения в его адрес совершенно понятны и соответствуют законодательству, — заключил Беляев.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник не исключил, что Telegram может быть признан террористическим ресурсом на территории России после обвинений в адрес Дурова. Парламентарий подчеркнул, что предпринимателя неоднократно призывали удалить чаты, через которые вербуют россиян.

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