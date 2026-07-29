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29 июля 2026 в 11:58

Разин заявил, что не знал о существовании у Шатунова семьи

Продюсер Андрей Разин заявил в суде, что не знал о жене и детях Юрия Шатунова

Продюсер Андрей Разин Продюсер Андрей Разин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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Продюсер Андрей Разин в иске о наследстве Юрия Шатунова заявил, что не знал о существовании супруги и детей певца, следует из судебных материалов, которые есть в распоряжении РИА Новости. Ранее московский суд отклонил иск Разина, оспаривавшего свидетельство о праве на наследство, выданное вдове Светлане, сыну Дэннису и дочери Эстелле.

Для Разина, как руководителя творческой студии «Ласковый май», стало открытием, что у Шатунова имеются официальные супруга, сын и дочь, — цитируется в материалах позиция продюсера.

Продюсер ссылался на договор 2013 года о передаче ему прав на интеллектуальную собственность артиста, однако экспертиза выявила признаки замены листа в копии документа. Суд, отказывая в иске, отметил, что его доводы о неосведомленности не могут служить основанием для удовлетворения требований.

Разин заочно арестован в РФ по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере — следствие считает, что он использовал поддельный договор с автором песен «Ласкового мая» Сергеем Кузнецовым для получения доходов от музыкальных произведений. Ему грозит до 10 лет колонии, МВД объявило его в розыск.

Ранее сообщалось, что композиция «Седая ночь» Юрия Шатунова возглавила рейтинг самых прослушиваемых хитов российской эстрады за апрель — июнь 2026 года. На втором месте оказалась песня «Королева снежная», а на третьем — «Ты уйдешь» группы «Комиссар».

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Андрей Разин
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