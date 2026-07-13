Стал известен самый популярный хит российской эстрады

Композиция «Седая ночь» Юрия Шатунова заняла первое место в рейтинге самых прослушиваемых хитов российской эстрады за апрель-июнь 2026 года, сообщает ТАСС, ссылаясь на данные стримингового сервиса. На втором и третьем местах расположились «Королева снежная» и «Ты уйдешь» группы «Комиссар».

В пятерке также оказались «Ничего не говори» («Острова») и песня группы «НЭНСИ» — «Чистый лист». После них идут «Гранитный камушек» от «Божьей коровки», «Не бойся» Шатунова и «А река течет» группы «Любэ». Далее в списке композиция группы «Ласковый май» — «Белые розы». Последняя песня в списке — «Просто неземная» Эда Изместьева.

Также отмечается, что любимый трек людей в возрасте от 55 лет является песня «А лето цвета» Шатунова, а категория людей 44-45 лет предпочитают «Седую ночь». Среди слушателей в возрасте от 35 до 44 преобладает песня «Королева снежная» группы «Комиссар». У людей в возрасте от 25 до 34 лет совпадают вкусы со слушателями от 45 до 54 лет. А молодежь до 24 лет в восторге от песни Лолиты «Шпилька-каблучок».

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