Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
01 августа 2026 в 01:27

Билан включил нашумевшую ИИ-версию «Седой ночи» в свой сольный концерт

Билан начал исполнение «Седой ночи» Шатунова с завирусившейся ИИ-версии песни

Дима Билан Дима Билан Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Заслуженный артист России Дима Билан на сольном шоу «Твой № 1» в Москве исполнил песню «Седая ночь» Юрия Шатунова, начав с англоязычного ИИ-кавера. Последний продолжает набирать популярность в интернете.

Перед исполнением Билан рассказал о дружбе с Шатуновым, вспомнив его совет быть внимательным к людям. После этого он спел англоязычную версию, созданную нейросетью, а затем исполнил оригинал.

Юрий Шатунов по-свойски говорил мне: «Будь внимательным, вокруг тебя иногда могут появляться люди, которые могут тебя обманывать». Я счастлив, что вокруг меня таких людей нет. <…> Юра, видит Бог, ты улыбаешься и знаешь, что это правда, — отметил Билан.

Видеоролик, где ИИ имитирует голос Канье Уэста в кавере «Седой ночи», стал вирусным и возглавил мировой чарт Shazam. Его создателем оказался российский работник туризма без музыкального образования — Август Септемберов.

Ранее сообщалось, что Билан может заработать около 115 млн рублей на продаже билетов на сольный концерт в Москве. Большое шоу состоялось на стадионе «Динамо». Площадка в концертной конфигурации вмещает около 21 тыс. зрителей. Стоимость билетов начиналась от 4,5 тыс. рублей.

Шоу-бизнес
Дима Билан
Юрий Шатунов
искусственный интеллект
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа причина перебоев с водоснабжением в Запорожской области
Депрессия и рак: пять тяжелых последствий дефицита витамина D. Ликбез врача
Как вести себя на свадьбе: что можно, а что нельзя делать гостям и молодым
Соцфонд в августе проведет перерасчет накопительных пенсий
Минимум семь дронов ВСУ уничтожено в Севастополе
В центре Москвы на Красной площади заметили задымление
«Эта тема была его лейтмотивом»: Билан рассказал о знакомстве с Шатуновым
Билан включил нашумевшую ИИ-версию «Седой ночи» в свой сольный концерт
Юг Италии содрогнулся от сильнейших подземных толчков
В Сербии обмелевший Дунай вывел на свет нацистские корабли
Перед смертью академик Зезин рассказал правду о своем избиении: подробности
Собираем домашнюю аптечку: что положить обязательно. Руководство от врача
Известный боец побил рекорд легенды спорта Гацалова на чемпионате России
Раскрыто условие, при котором Лерчек может получить реальный срок
Пожарные справились с возгоранием на заводе «Нижнекамскнефтехим»
«Все, что захотим»: США заявили о своей возможности «обнести» Украину
«Чтобы вы знали»: Трамп иронично высказался о планах МУС
Стало известно, сколько населенных пунктов взяли под контроль ВС РФ в июле
Российские синхронистки феерично отличились на чемпионате Европы
Правительство РФ обновило список обязательных к предустановке приложений
Дальше
Самое популярное
Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат
Семья и жизнь

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат

Истерика после приговора: главарь банды убийц аниматоров требует оправдания
Общество

Истерика после приговора: главарь банды убийц аниматоров требует оправдания

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.