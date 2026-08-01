Билан включил нашумевшую ИИ-версию «Седой ночи» в свой сольный концерт

Заслуженный артист России Дима Билан на сольном шоу «Твой № 1» в Москве исполнил песню «Седая ночь» Юрия Шатунова, начав с англоязычного ИИ-кавера. Последний продолжает набирать популярность в интернете.

Перед исполнением Билан рассказал о дружбе с Шатуновым, вспомнив его совет быть внимательным к людям. После этого он спел англоязычную версию, созданную нейросетью, а затем исполнил оригинал.

Юрий Шатунов по-свойски говорил мне: «Будь внимательным, вокруг тебя иногда могут появляться люди, которые могут тебя обманывать». Я счастлив, что вокруг меня таких людей нет. <…> Юра, видит Бог, ты улыбаешься и знаешь, что это правда, — отметил Билан.

Видеоролик, где ИИ имитирует голос Канье Уэста в кавере «Седой ночи», стал вирусным и возглавил мировой чарт Shazam. Его создателем оказался российский работник туризма без музыкального образования — Август Септемберов.

Ранее сообщалось, что Билан может заработать около 115 млн рублей на продаже билетов на сольный концерт в Москве. Большое шоу состоялось на стадионе «Динамо». Площадка в концертной конфигурации вмещает около 21 тыс. зрителей. Стоимость билетов начиналась от 4,5 тыс. рублей.