Анна Асти раскрыла секрет своего похудения

Певица Анна Асти (настоящее имя — Анна Дзюба) раскрыла свои секреты похудения. В беседе с корреспондентом NEWS.ru на шоу Димы Билана «Твой № 1» она объяснила главный принцип — меньше есть и больше успевать.

Артистка призналась, что стала есть заметно меньше в последнее время. При этом ее утро обязательно начинается с вареного яйца, которое звезда буквально «проглатывает на бегу».

Сегодня было так же — я просто на ходу его глотаю и бегу по делам. Чем больше ты занят, тем меньше у тебя времени поесть. Когда ты приходишь домой, садишься перед телевизором, тогда тебе всегда хочется вкусняшку. Ты расслабляешься и иногда не контролируешь, сколько таких вкусняшек можешь съесть. И учитывая, что такого времени у меня нет и, наверное, слава богу, вот и получается что-то с собой сделать, — рассказала Анна Асти.

Певица подчеркнула, что не стремится к строгим ограничениям. Однако она и не позволяет себе лишнего.

Ранее Анна Асти поделилась, что ее полностью устраивает деревенский образ жизни из-за хорошей погоды и отсутствия городской суеты. По ее словам, именно в деревне она смогла вновь испытать простые человеческие радости — пробуждение с лучами солнца и от лая ее пса Мишки.