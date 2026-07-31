Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
31 июля 2026 в 22:41

Анна Асти раскрыла секрет своего похудения

Певица Анна Асти назвала постоянную занятость одним из секретов своего похудения

Анна Асти Анна Асти Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Певица Анна Асти (настоящее имя — Анна Дзюба) раскрыла свои секреты похудения. В беседе с корреспондентом NEWS.ru на шоу Димы Билана «Твой № 1» она объяснила главный принцип — меньше есть и больше успевать.

Артистка призналась, что стала есть заметно меньше в последнее время. При этом ее утро обязательно начинается с вареного яйца, которое звезда буквально «проглатывает на бегу».

Сегодня было так же — я просто на ходу его глотаю и бегу по делам. Чем больше ты занят, тем меньше у тебя времени поесть. Когда ты приходишь домой, садишься перед телевизором, тогда тебе всегда хочется вкусняшку. Ты расслабляешься и иногда не контролируешь, сколько таких вкусняшек можешь съесть. И учитывая, что такого времени у меня нет и, наверное, слава богу, вот и получается что-то с собой сделать, — рассказала Анна Асти.

Певица подчеркнула, что не стремится к строгим ограничениям. Однако она и не позволяет себе лишнего.

Ранее Анна Асти поделилась, что ее полностью устраивает деревенский образ жизни из-за хорошей погоды и отсутствия городской суеты. По ее словам, именно в деревне она смогла вновь испытать простые человеческие радости — пробуждение с лучами солнца и от лая ее пса Мишки.
Шоу-бизнес
Анна Асти
похудения
секреты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гипертония «помолодела»: почему у 30-летних скачет давление и что делать
Американский истребитель рухнул на авиабазе в Калифорнии
Анна Асти раскрыла секрет своего похудения
«Унылое гнилье»: Захарова резко высказалась в адрес украинских властей
В Татарстане пылает завод «Нижнекамскнефтехим»
Российские дроны потопили три судна на Черном море
Президенту ФИФА предрекли скорую отставку
Мужчина пострадал при ракетном ударе ВСУ по Белгородской области
Подросток-домушник украл драгоценности и раздал их туристкам на пляже
В Подмосковье произошла смертельная авария с участием грузовика
В российских лесах практически исчез один вид грибов
На Украине мобилизовали автора песни «Ничего страшного, тяу-тяу-тяу»
Антироссийский проект Грэма могут отклонить в Конгрессе США
Подземный электрокабель вызвал взрыв в центре Еревана
Захарова заявила, что в результате атак ВСУ за неделю погиб 61 человек
16-летняя россиянка вышла в дебютный полуфинал WTA в карьере
Правительство России заморозило майнинг в двух регионах страны
Зеленский вывел Федорова и Сырского из состава СНБО
Отдыхающие обнаружили сумку с деньгами на пляже в Европе
РЖД испытали робота-проводника, который встречал пассажиров на посадке
Дальше
Самое популярное
Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат
Семья и жизнь

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.