Анна Асти объяснила, почему променяла Москву на деревню

Известная российская исполнительница Анна Асти (настоящее имя — Анна Дзюба) рассказала в интервью Пятому каналу, что ее полностью устраивает деревенский образ жизни из-за хорошей погоды и отсутствия городской суеты. По ее словам, именно в деревне она смогла вновь испытать простые человеческие радости.

Мне там нравится: там спокойно, классно. Постоянно хорошая погода. В Москве, кстати, она всегда хуже. Что удивительно, но это факт. Это так радостно ощущать. Там я чувствую себя ребенком! Могу побыть маленькой девочкой Аней, которая бегает по своим делам, похожим на те, которые у меня были в детстве. Утром просыпаешься с лучами солнца, гавкает мой спасенный пес Мишка, а где-то петухи у соседей поют, — отметила певица.

Ранее солистки российской группы t.A.T.u. Юлия Волкова и Елена Катина признались, что переживаний при воссоединении дуэта у них практически не возникло. Волкова охарактеризовала процесс возвращения на сцену как нечто естественное, не требующее обсуждений.