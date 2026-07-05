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05 июля 2026 в 21:39

«Без слов»: солистки t.A.T.u. о воссоединении спустя 15 лет

Солистки t.A.T.u. Волкова и Катина: переживаний при воссоединении не было

Юлия Волкова и Елена Катина Юлия Волкова и Елена Катина Фото: NEWS.ru
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Солистки российской группы t.A.T.u. Юлия Волкова и Елена Катина на полях фестиваля VK Fest признались, что переживаний при воссоединении дуэта у них практически не возникло, передает корреспондент NEWS.ru. Волкова охарактеризовала процесс возвращения на сцену как нечто естественное, не требующее обсуждений.

Знаете, столько количества прожитых лет, совместных — это было настолько без слов, — отметила артистка.

В свою очередь Катина добавила, что они внимательно следили за ожиданиями аудитории. Певица отметила, что публика ждала от их совместного выхода яркого шоу.

Мы же читали комментарии. Конечно, люди ждали, что, если мы вернемся вместе на одну сцену, это будет феерия, — сказала певица.

Ранее Катина выразила уверенность, что репертуар t.A.T.u. останется востребованным у россиян даже спустя десятилетия. По мнению исполнительницы, даже в 80-летнем возрасте со старческими голосами люди все равно будут хотеть их слушать, поскольку их химия складывается как пазл — убери один кусочек, и картинки уже нет.

Шоу-бизнес
t.A.T.u.
Юлия Волкова
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Вячеслав Филиппов
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