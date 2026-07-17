Дитер Болен предложил Томасу Андерсу возродить Modern Talking

Немецкий музыкант и продюсер Дитер Болен заявил о желании возродить поп-дуэт Modern Talking и уже обратился к бывшему партнеру Томасу Андерсу с предложением вернуться к совместной работе, передает Bild. Он признал, что конфликт между ними давно исчерпан и пришло время попытаться возродить былой успех.

По моему мнению, это детский сад, что после стольких лет из-за чего-то, что однажды сделал Томас или я, нельзя как минимум задуматься над тем, чтобы попробовать возродить наш совместный успех, — сказал музыкант.

Болен, которому сейчас 72 года, отметил, что после распада дуэта в 2003 году он не сдерживал резких высказываний в адрес Андерса, но теперь злоба ушла. Он подчеркнул, что идея воссоединения возникла на фоне сохраняющегося интереса к коллективу: организатор концертов Live Nation регулярно предлагает им совместные выступления, создание мюзикла или документального фильма о группе.

По словам музыканта, он уже обсудил эту инициативу с Андерсом. Продюсер считает, что идея мюзикла понравилась обоим, однако по поводу концертов мнения разделились: Болен выступает за выступления ради поклонников, тогда как у Андерса есть сомнения. Музыкант добавил, что в случае воссоединения группа могла бы гастролировать в Мексике, Южной Америке и Восточной Европе, где у нее сохранилась многочисленная аудитория.

Ранее сообщалось, что британский музыкант Дэвид Боуи выпустит сборник неизданных ранних записей, созданных в 1965 году. Альбом включает треки, записанные под псевдонимом Дэви Джонс при участии будущего гитариста группы Led Zeppelin Джимми Пейджа.