Стало известно, когда выйдут неизданные песни Дэвида Боуи

Сборник неизданных ранних записей британского музыканта Дэвида Боуи, созданных в 1965 году, выйдет 18 сентября, передает The Guardian. В альбом войдут треки, записанные артистом в начале карьеры под псевдонимом Дэви Джонс при участии будущего гитариста группы Led Zeppelin Джимми Пейджа.

Звуки здесь следует оценивать не по стандартам его более поздней карьеры, а по стандартам того, что происходило в Британии в тот конкретный момент времени, — отметил музыкальный историк Алек Палао.

Релиз получил название David Bowie: The Shel Talmy Recordings в честь продюсера, работавшего с исполнителем в тот период. В середине 60-х годов музыкант использовал имя Дэви Джонс, чтобы избежать путаницы с вокалистом группы The Monkees, и сменил его на привычный псевдоним только в 1966 году.

В студийных сессиях также приняли участие сессионные музыканты, ставшие впоследствии легендами рок-сцены. В их числе гитарист Джимми Пейдж, выступавший в составе аккомпанирующего коллектива Manish Boys. Сборник объединит как ранее не публиковавшиеся композиции, так и альтернативные версии уже выпускавшихся ранее песен.

Ранее стало известно, что дом Боуи в лондонском районе Бромли подвергнется реставрации и станет общедоступным культурным центром. После реставрации в доме откроется музей, посвященный раннему этапу жизни и творчества Боуи. Кроме того, пространство будет использоваться для проведения образовательных мастер-классов для молодежи.