Uma2rman рассказали о самых популярных треках Uma2rman: самой популярной песней у молодежи стала композиция «Кажется»

У молодежи самой популярной композицией стала песня «Кажется», рассказали «Вечерней Москве» музыканты группы Uma2rman. Исполнитель Владимир Кристовский сообщил, что этот трек сейчас популярен в социальных сетях.

«Папины дочки» часто просят — на ТВ идет продолжение легендарного сериала, и я очень рад, что мы записали обновленную версию саундтрека. А у «Ночного дозора» началась вторая жизнь. Наши земляки, творческое объединение «Станция метро „Горьковская“», сделали классный ремикс. Теперь «Ночной дозор» летит на рейвах по всей стране, — рассказал музыкант.

Также в группе Uma2rman отметили, что встречают молодых людей и на концертах коллектива. По их словам, некоторым слушателям меньше лет, чем самим песням.

Ранее певица Татьяна Буланова призналась, что ей приятно внимание молодежи. Она отметила, что не до конца понимает причины такой популярности.