«И деньги верни»: концерт Билана возмутил зрителей, что сказала Рудковская

Шоу Димы Билана «Твой № 1» на «ВТБ Арене» вызвало волну хейта. Часть зрителей недовольна тем, что не смогла увидеть концертную программу любимого артиста из-за высокой шестиметровый сцены. Они призывают бойкотировать впредь концерты исполнителя. Кто виноват в инциденте, что рассказали продюсеры и сам Билан, как певец может исправить ситуацию и есть ли у зрителей шансы вернуть деньги за билеты — в материале NEWS.ru.

Как прошло шоу Билана

31 июля Дима Билан выступил с шоу «Твой № 1» на площадке «ВТБ Арена» в подмосковном Одинцово. На шестиметровой сцене Билан «летал» и использовал другие спецэффекты.

Например, во время исполнения дуэта с певицей Seville над сценой парила огромная бабочка. Песня «Седая ночь» Юры Шатунова сначала прозвучала на русском языке, затем Билан исполнил кавер-версию на английском. При этом, как узнал NEWS.ru, незадолго до концерта артист получил вывих ноги и держался на обезболе.

По словам Билана, шоу создавали несколько месяцев. Над сценографией, световыми инсталляциями, музыкальным оформлением, воздушными трюками и пиротехническими эффектами работали сотни специалистов.

В чем зрители обвиняют Билана

После шоу соцсети заполнились гневными комментариями зрителей. Они негодовали от того, что не смогли увидеть шоу, а только слышали песни или наблюдали за происходящим на сцене по экранам. Сцена в шесть метров высотой перекрыла обзор находящимся в фан-зоне и на нижних рядах центрального партера. Стоимость билетов этой категории составляла от 4500 до 8300 рублей.

«Было приятно вас послушать, было бы еще приятнее на вас посмотреть не через экран», «Массово прекращаем ходить на концерты, и деньги верни!», «Косяк года — концерт Димы Билана! Всем, кто брал билеты в фанзону, стоило бы вернуть деньги либо подарить билеты на следующий концерт, грамотно организованный», «Не понимаю, зачем я заплатила, чтобы с экрана смотреть концерт?! Дома было бы комфортнее. Разочарование полнейшее», — пишут в комментариях.

Дима Билан Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Что заявил сам артист

Сам Билан поспешил объясниться с аудиторией в соцсетях, он написал большой пост. Исполнитель назвал шоу «первым в своем роде инновационным концертом такого масштаба». «И если какой-то элемент не сработал так, как был задуман, поверьте, я переживаю не меньше вас... Мы уже разбираем эту ситуацию вместе с командой... Мне хочется, чтобы за всеми обсуждениями мы не потеряли главное: 31 июля действительно состоялось большое событие», — написал исполнитель.

Правда, из этого поста непонятно, собирается ли певец предложить компенсации тем зрителям, которые заплатили за билет, но так и не увидели концерт толком. «Все правильно! Это было впервые и легендарно», — поддержала артиста в комментариях его продюсер Яна Рудковская. На просьбу NEWS.ru о комментарии она ответила отрицательно.

Сколько Билан заработал на шоу

Нет официальной информации о том, сколько Билан и его команда заработали на шоу, — это коммерческая тайна. Продюсер Иосиф Пригожин выразил мнение в беседе с NEWS.ru, что промах со сценой не является виной не самого Билана, скорее, это может быть просчет части команды, которая отвечала за техническую часть концерта и декорации.

«Я думаю, те, кто создавал декорации, до конца не проинформировали артиста о том, что зрителям будет не видно. Они думали над картинкой, а не над удобством. И это создало проблему», — предположил Пригожин.

Он подчеркнул, что для Билана как для большого артиста было важно сделать потрясающее шоу, удивить своих поклонников. И сам по себе этот проект не прибыльный, а имиджевый, считает продюсер.

«Подобного рода продакшен стоит 100–120 млн рублей. Это невозвратные деньги, декорации потом вы не знаете, куда девать. Плюс нужно заплатить за аренду арены, большой команде, которая работает не один месяц, за костюмы, кассирам, за рекламу и так далее. Расходы большие. Но зрители считают только доходы. Если бы Билан сделал пять таких концертов, тогда бы он заработал», — подчеркнул Пригожин.

Продюсер Сергей Лавров выразил мнение, что сложные технические нюансы — не оправдание для большого артиста с профессиональной командой. «Все-таки самые преданные фанаты, которые прилетели в Москву из разных уголков нашей страны, копили деньги — они потратились на билеты, гостиницу... И увидели перед собой стену-экран вместо концерта. Кончено, это неправильно», — отметил Лавров.

Экс-директор Филиппа Киркорова продюсер Леонид Дзюник выразил возмущение концертом Билана. Он уточнил, что на выступлениях Киркорова, например, подобного никогда не происходило и не могло бы, притом что Филипп всегда делает не менее сложные шоу — но он думает о зрителях в первую очередь, убежден Дзюник. «То, что произошло на концерте Билана, можно, по моему мнению, назвать неуважением к зрителям», — считает собеседник.

Дима Билан Фото: Арина Антонова/РИА Новости

Как Билан может сгладить ситуацию

Лавров предложил Билану воспользоваться своим же предыдущим опытом скандала в Самаре. Тогда артист, по мнению зрителей, вышел на сцену не в лучшей форме и столкнулся с критикой — через некоторое время он отработал концерт бесплатно в этом же городе. «Mожет быть, и сейчас фанаты придут бесплатно на какой-то его концерт — те, кому пришлось наблюдать экран вместо шоу на сцене. Я бы так на его месте поступил», — посоветовал Лавров.

Пригожин также согласен: извинения и покаяния никому не нужны, а вот приглашение недовольных зрителей на следующее мероприятие с бесплатным для них проходом — оптимальный выход.

Специалист по защите прав потребителей Дмитрий Лесняк сказал NEWS.ru, что зрители могут потребовать возврат денег и обратиться для этого в суд, но не факт, что они смогут выиграть.

«Услуга была оказана: Дмитрий пел, выступал, остальное — нюансы... Доказать, что был причинен моральный вред, конечно, можно, как и добиться небольшой суммы компенсации. На практике это, как правило, 5–10 тысяч рублей максимально», — сказал Лесняк.

Читайте также:

Киркоров год боролся за прах: певец захоронил мать из Болгарии к отцу в РФ

С палочкой и оглядкой на Галкина: Пугачевой совсем плохо, как помочь певице

Волочкова спела в Москве и объявила себя новой Пугачевой: фанаты согласны