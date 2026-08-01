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01 августа 2026 в 17:58

«Случается»: продюсер о критике из-за высокой сцены на концерте Билана

Продюсер Рудченко призвал не критиковать Билана за высокую сцену на концерте

Дима Билан Дима Билан Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Не стоит критиковать артиста Диму Билана за высокую сцену на концерте, заявил NEWS.ru продюсер Павел Рудченко. По его словам, подобные ошибки случаются, и волна негатива вскоре пройдет.

Я призываю не бойкотировать Диму Билана, потому что это человеческий фактор. Определенное количество хейта обосновано, но при этом ошибки организаторов случаются. Я не думаю, что из-за них стоит отказываться от любимого артиста. Волна негатива пройдет, и аудитория будет любить артиста так же, как и раньше. Команда и организаторы учтут этот нюанс при подготовке следующих мероприятий. Дима очень щепетильно относится к своим слушателям и работает, выкладываясь для зрителя, — сказал Рудченко.

Он отметил, что ситуация не повлияет на репутацию артиста, так как не является катастрофической. По словам продюсера, те зрители, которые пришли на его концерт, все равно были рады поучаствовать в мероприятии и услышать артиста живьем.

Ранее психиатр Василий Шуров заявил, что рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) внезапно ушел в религию ради привлечения внимания. По его словам, артист готов на все для поддержания интереса к своей персоне.

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