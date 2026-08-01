«Случается»: продюсер о критике из-за высокой сцены на концерте Билана Продюсер Рудченко призвал не критиковать Билана за высокую сцену на концерте

Не стоит критиковать артиста Диму Билана за высокую сцену на концерте, заявил NEWS.ru продюсер Павел Рудченко. По его словам, подобные ошибки случаются, и волна негатива вскоре пройдет.

Я призываю не бойкотировать Диму Билана, потому что это человеческий фактор. Определенное количество хейта обосновано, но при этом ошибки организаторов случаются. Я не думаю, что из-за них стоит отказываться от любимого артиста. Волна негатива пройдет, и аудитория будет любить артиста так же, как и раньше. Команда и организаторы учтут этот нюанс при подготовке следующих мероприятий. Дима очень щепетильно относится к своим слушателям и работает, выкладываясь для зрителя, — сказал Рудченко.

Он отметил, что ситуация не повлияет на репутацию артиста, так как не является катастрофической. По словам продюсера, те зрители, которые пришли на его концерт, все равно были рады поучаствовать в мероприятии и услышать артиста живьем.

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