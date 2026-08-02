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02 августа 2026 в 21:08

Новый «Человек-паук» принес больше денег, чем «Мстители: Финал»

Новый фильм о Человеке-пауке собрал $927 млн по миру и побил рекорд «Мстителей»

Том Холланд в фильме «Человек-паук: Совершенно новый день» Том Холланд в фильме «Человек-паук: Совершенно новый день» Фото: Raimund Kutter/imageBROKER.com/Global Look Press
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Фильм «Человек-паук: Совершенно новый день» собрал $927 млн (73,66 млрд рублей) по всему миру за стартовый уик-энд проката, пишет издание Variety. Таким образом, картина побила рекорд «Мстителей: Финал» по кассовым сборам за первые сутки.

Это по-настоящему феноменальный старт, и мы благодарны зрителям со всего мира за то, что они пришли посмотреть наш фильм именно так, как он был задуман, — прокомментировал успех блокбастера президент Marvel Studios Кевин Файги.

На североамериканском рынке супергеройская лента заработала $355 млн (28,2 млрд рублей) за выходные, став вторым по величине дебютом в истории после финала «Мстителей» 2019 года — $357 млн ($28,37 млрд) без учета инфляции. При этом в самый первый день проката в США и Канаде новинка собрала $167 млн (1,32 млрд рублей), опередив предыдущего рекордсмена.

Режиссером картины выступил Дестин Дэниел Креттон, а главные роли исполнили Том Холланд, Зендея и Сэди Синк. Производственный бюджет проекта составил около $225 млн (17,8 млрд рублей) без учета расходов на маркетинг. Критики и зрители высоко оценили картину, отметив успешный перезапуск сюжетной линии франшизы.

Ранее стало известно, что картина Кристофера Нолана «Одиссея» начала неофициально демонстрироваться в российских кинотеатрах без прокатного удостоверения Минкультуры. При этом за две недели мирового проката фильм, несмотря на утечки в Сеть, уже собрал более $640 млн (50,9 млрд рублей).

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