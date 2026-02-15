Зимняя Олимпиада — 2026
«Европейцы, общий сбор!»: Каллас возомнила себя супергероем из Marvel

Каллас вдохновилась вселенной Marvel и объявила общий сбор европейцев

Кая Каллас Кая Каллас Фото: Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press
Глава евродипломатии Кая Каллас во время выступления на Мюнхенской конференции перефразировала слова Капитана Америки из киновселенной Marvel «Мстители, общий сбор!», передает РИА Новости. Она отметила, что Европа должна сосредоточиться на укреплении своей безопасности, защите интересов своих соседей и расширении партнерских связей по всему миру.

Европейцы, общий сбор! И позвольте мне еще раз почерпнуть вдохновение из вселенной Marvel. Героев делают пути, которые они выбирают, а не силы, которыми они наделены, — сказала Каллас.

Ранее Каллас заявила, что создание единой армии ЕС невозможно из-за сложностей с призывом на службу. Она сочла нереалистичной идею отдельной армии в дополнение к НАТО и предложила сосредоточиться на укреплении национальных вооруженных сил в рамках Альянса.

До этого глава европейской дипломатии заявила, что Европе важнее определить требования к урегулированию конфликта на Украине, чем просто участвовать в переговорах. Она отметила необходимость аналогичных ограничений на численность ВСУ и ВС России.

