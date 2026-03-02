Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 16:44

Дмитриев призвал европейцев вспоминать фон дер Ляйен при виде счетов за газ

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Европейцам следует вспоминать руководителей Евросоюза, когда они получают возросшие счета за газ, написал в соцсети X глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он связал рост цен на энергию с решениями главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и руководителя европейской дипломатии Каи Каллас.

Когда вы увидите более высокий счет за энергию, вспомните счастливых Урсулу и Кайю, — написал Дмитриев.

Он заявил, что решения главы Еврокомиссии и главы европейской дипломатии приведут еще к более негативным последствиям для граждан стран ЕС. Дмитриев охарактеризовал действия европейских политиков как «идиотские».

Ранее данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (GIE) показали, что подземные хранилища газа в европейских странах по результатам февраля оказались заполнены меньше чем на 30%. По данным источника, это один из самых низких показателей. В сообщении говорится, что закачанный в подземные хранилища газ во время подготовки к зимнему сезону был отобран еще две недели назад, а сейчас топливо расходуется из запасов предыдущих лет.

