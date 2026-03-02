Зимняя Олимпиада — 2026
Авиакомпании отменили 216 рейсов между Россией и странами Ближнего Востока

В минувшие выходные около 216 рейсов между Россией и странами Ближнего Востока были отменены отечественными и зарубежными авиакомпаниями, сообщает российской Минтранс. В результате более 10 тыс. пассажиров вынуждены были вернуть свои билеты.

В минувшие выходные отечественные и зарубежные авиакомпании отменили 216 рейсов, большинство из которых — в Россию из ОАЭ и обратно, оформлены возвраты более 10 тыс. билетов, — говорится в сообщении.

Согласно данным министерства, основная масса организованных российских туристов на Ближнем Востоке сейчас сосредоточена в Объединенных Арабских Эмиратах — там отдыхает более 20 тыс. человек. В других странах региона (Омане, Катаре, Бахрейне, Иордании, Саудовской Аравии и Кувейте) суммарно находятся свыше 500 российских путешественников. Также возобновления авиарейсов ожидают транзитные пассажиры, следующие через страны ближневосточного региона.

Ранее заместитель гендиректора по производству ПАО «Аэрофлот» Андрей Семенов сообщил, что авиакомпания запросила разрешение на выполнение трех рейсов из ОАЭ для вывоза россиян. Он уточнил, что вместимость этих трех рейсов составит порядка 1600 человек.

