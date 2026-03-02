Врачи спасли пенсионера с редкой болезнью, находившегося в шаге от смерти Врачи спасли пенсионера с сильным расслоением аорты в Хабаровске

Медики из двух регионов спасли 70-летнего жителя Находки с расслоением аорты на всем ее протяжении, передает Telegram-канал Находкинской городской больницы. Ключевой этап операции прошел в Хабаровске на остановленном сердце, так как стенка брюшного отдела сосуда была на грани полного разрыва.

Результаты компьютерной томографии и УЗИ показали, что у пациента более грозная и редкая патология. Основной кровеносный сосуд организма расслоился на всем своем протяжении. В брюшном отделе стенка аорты настолько растянулась, что в любой момент мог произойти полный ее разрыв, — говорится в сообщении.

