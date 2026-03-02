Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 18:52

Врачи спасли пенсионера с редкой болезнью, находившегося в шаге от смерти

Врачи спасли пенсионера с сильным расслоением аорты в Хабаровске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Медики из двух регионов спасли 70-летнего жителя Находки с расслоением аорты на всем ее протяжении, передает Telegram-канал Находкинской городской больницы. Ключевой этап операции прошел в Хабаровске на остановленном сердце, так как стенка брюшного отдела сосуда была на грани полного разрыва.

Результаты компьютерной томографии и УЗИ показали, что у пациента более грозная и редкая патология. Основной кровеносный сосуд организма расслоился на всем своем протяжении. В брюшном отделе стенка аорты настолько растянулась, что в любой момент мог произойти полный ее разрыв, — говорится в сообщении.

Ранее в Свердловской областной клинической больнице № 1 сообщили о проведении сложного многоэтапного вмешательства для спасения 32-летней жительницы Екатеринбурга от тяжелого паразитарного заболевания. Медики диагностировали у пациентки эхинококкоз, обнаружив кисту размером 11 сантиметров в печени и шестисантиметровое образование в легком.

Кроме того, в столичной клинике РДКБ Минздрава России хирурги извлекли инородное тело из дыхательных путей 11-летнего мальчика, доставленного в экстренном порядке из Калининградской области. Врачи применили оптические щипцы для проведения малотравматичного вмешательства, благодаря чему удалось минимизировать кровотечение, которое впоследствии остановилось самостоятельно.

