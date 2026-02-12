Подросток вдохнул острую булавку и повредил бронх

В Российской детской клинической больнице (РДКБ) Минздрава РФ хирурги успешно провели операцию по извлечению булавки из дыхательных путей 11-летнего мальчика, сообщили в пресс-службе медучреждения. Ребенок был экстренно доставлен в Москву из Калининградской области.

Когда подросток поступил, он мог говорить только шепотом и испытывал сильные боли в груди. Врачи обнаружили в его дыхательных путях изогнутую металлическую булавку, пронзившую бронх. Это представляло серьезную угрозу для его дыхания и могло вызвать коллапс легкого.

Хирурги выполнили малоинвазивную операцию с помощью оптических щипцов, что позволило существенно сократить кровопотерю, которая затем прекратилась сама по себе. Послеоперационный этап прошел без осложнений, и через три дня ребенок был выписан для дальнейшего наблюдения у врачей по месту жительства.

Ранее в Санкт-Петербурге врачи провели уникальную внутриутробную операцию пациентке на 32-й неделе беременности. У плода диагностировали гидронефроз, угрожавший потерей почки. Операция прошла успешно: в почку плода поставили шунт, что снизило нагрузку на орган.