11 февраля 2026 в 20:48

Врачи спасли почку малышу в утробе матери

В Петербурге прооперировали еще не рожденного ребенка ради спасения почки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Уникальную внутриутробную операцию провели в Санкт-Петербурге пациентке, находящейся на 32-й неделе беременности — врачи прооперировали еще не родившегося ребенка, чтобы сохранить ему почку, сообщает пресс-служба Педиатрического университета. У малыша диагностировали гидронефроз, который грозил потерей органа. В родном городе помочь могли только радикально, поэтому женщину направили в Северную столицу.

Ситуация осложнялась тем, что у матери выявили внутрипеченочный холестаз — это повышало риск преждевременных родов и летального исхода. Врачи вели пациентку одновременно по двум направлениям: спасали и маму, и ребенка.

Операцию проводили в четыре руки: в почку плода поставили шунт, второй конец вывели в околоплодные воды. Это снизило нагрузку на орган и позволило сохранить его. Спустя месяц после рождения мальчику провели повторную операцию. Сейчас малыш чувствует себя хорошо, ему требуется лишь наблюдение и регулярная сдача анализов.

Ранее в Москве врачи провели операцию по восстановлению черепа трехлетней девочке, которую отец выбросил из окна четвертого этажа в Уфе. Хирургическое вмешательство произошло после продолжительного лечения.

