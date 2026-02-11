Врачи спасли почку малышу в утробе матери В Петербурге прооперировали еще не рожденного ребенка ради спасения почки

Уникальную внутриутробную операцию провели в Санкт-Петербурге пациентке, находящейся на 32-й неделе беременности — врачи прооперировали еще не родившегося ребенка, чтобы сохранить ему почку, сообщает пресс-служба Педиатрического университета. У малыша диагностировали гидронефроз, который грозил потерей органа. В родном городе помочь могли только радикально, поэтому женщину направили в Северную столицу.

Ситуация осложнялась тем, что у матери выявили внутрипеченочный холестаз — это повышало риск преждевременных родов и летального исхода. Врачи вели пациентку одновременно по двум направлениям: спасали и маму, и ребенка.

Операцию проводили в четыре руки: в почку плода поставили шунт, второй конец вывели в околоплодные воды. Это снизило нагрузку на орган и позволило сохранить его. Спустя месяц после рождения мальчику провели повторную операцию. Сейчас малыш чувствует себя хорошо, ему требуется лишь наблюдение и регулярная сдача анализов.

