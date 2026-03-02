Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 13:32

Возлюбленный Лерчек показал фото с ее родов

Луис Сквиччиарини показал фото с родов блогерши Чекалиной

Валерия Чекалина и аргентинский хореограф Луис Сквиччиарини Валерия Чекалина и аргентинский хореограф Луис Сквиччиарини Фото: Константин Михальчевский /РИА Новости
Новый возлюбленный блогерши Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) — аргентинский танцор Луис Сквиччиарини — показал фото с ее родов в Instagram (деятельность в РФ запрещена). На кадрах он целует сына, который лежит на маме. Чекалина в четвертый раз стала мамой.

Словами не передать тот океан эмоций, который я пережил в этот день. Но в тот момент, когда я услышал первый крик сына, этот океан успокоился — и мое сердце наполнилось счастьем. Я бесконечно благодарен своей удивительной женщине за ее безграничную любовь и невероятную силу, которую она в себе держит! — написал он.

Ранее сообщалось, что Чекалина родила сына с помощью кесарева сечения. Ребенок родился здоровый, весом 2,5 килограмма. Мама и малыш чувствуют себя хорошо, сейчас Лерчек еще находится в клинике, уточнил информатор.

Возлюбленный блогерши уже сделал ей предложение руки и сердца, однако пара еще не успела расписаться. Проблема заключается в домашнем аресте Лерчек, которая находится под следствием по обвинению в выводе денежных средств за рубеж. Чекалина жаловалась, что ее не пускали даже на УЗИ.

блогеры
танцоры
роды
младенцы
