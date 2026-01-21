Буланова раскрыла подробности ухода ее подтанцовки Буланова заявила, что ее танцоры резко ушли и даже не попытались выйти на связь

Певица Татьяна Буланова в беседе с «Леди Mail» рассказала, что участники ее подтанцовки резко отказались от работы и даже не попытались выйти на связь. По словам артистки, их уход был очень внезапным.

Они просто сказали: «Мы уходим». Ну уходите. Мы их отпустили, и все. Они даже не попытались выйти на разговор. Просто отказались работать. А я уговаривать не стала. Получилось так, что бывшие танцоры ушли, отработав треть маршрута. А нам надо было дальше продолжать гастроли еще почти месяц, — вспомнила Буланова.

Знаменитость призналась, что из-за этого ей пришлось экстренно искать других танцоров. В период поисков новых участников подтанцовки артистка не ставила гастроли на паузу, а просто меняла программу выступлений.

Ранее Буланова рассказала, что поборола страх выступать перед публикой. По словам знаменитости, в ее жизни были периоды, когда сцена и зрители вызывали у нее панику.