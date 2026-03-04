ВС России приготовили в Сумской области ловушку для ВСУ

Освобождение населенного пункта Бобылевка в Сумской области открыло российским войскам путь для продвижения на запад, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. Это создает предпосылки для формирования так называемого «огневого мешка» для подразделений ВСУ, которые сейчас дислоцируются в районе соседнего села Белая Береза. Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.

Бобылевка позволит продвигаться дальше <...>, группировка противника <...> будет вынуждена отступать в западном направлении, поскольку украинские боевики могут в кратчайшие сроки угодить в огневой мешок, — сказал он.

В такой логистической ловушке могут оказаться украинские силы, расположенные северо-восточнее Белой Березы и севернее Сидоровки. Марочко также отметил, что за последние недели обстановка на Сумском направлении значительно обострилась.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что информация о подготовке ВСУ к контрнаступлению под Белгородом может быть отвлекающим маневром. По его словам, Вооруженные силы России должны быть готовы к любым изменениям, чтобы атака не застала их врасплох.