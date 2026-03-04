Зимняя Олимпиада — 2026
Звезда шоу «Смертельный улов» умер в море при загадочных обстоятельствах

В США скончался звезда популярного реалити-шоу «Смертельный улов» Тодд Медоуз

Тодд Медоуз Тодд Медоуз Фото: Социальные сети
Звезда популярного в США реалити-шоу «Смертельный улов» Тодд Медоуз умер при загадочных обстоятельствах в возрасте 25 лет, рассказал в Instagram (деятельность в РФ запрещена) его коллега Рик Шелфорд. По предварительным сведениям, с мужчиной произошел несчастный случай в море.

25 февраля стал самым трагическим днем в истории «Алеутской леди» (название рыболовецкого судна. — NEWS.ru) в Беринговом море. Мы потеряли нашего брата Тодда Медоуза, — написал Шелфорд.

По его словам, Медоуз был очень общительным и добрым человеком, который очень любил заниматься добычей крабов и рыбалкой. Представители телеканала Discovery подтвердили информацию о трагедии, однако не назвали причин произошедшего. Поклонники начали сбор денег для семьи Медоуза.

Ранее поклонники американского актера Джима Керри заявили, что вместо знаменитого комика на публике теперь появляется двойник, а самого артиста якобы убило «тайное правительство». Фанаты подчеркнули, что его лицо изменилось до неузнаваемости, хотя сам Керри обещал, что никогда не прибегнет к пластическим операциям, так как дорожит своей мимикой.

