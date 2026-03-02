Поклонники «похоронили» Джима Керри

Поклонники американского актера Джима Керри считают, что вместо знаменитого комика на публике теперь появляется двойник, а самого артиста якобы убило «тайное правительство». Недавно он прибыл в Париж на 51-ю церемонию вручения премии «Сезар», где ему вручили почетную награду за вклад в кинематограф. Его лицо изменилось до неузнаваемости, хотя сам Керри ранее заявлял, что никогда не прибегнет к пластическим операциям, так как, будучи комиком, дорожит своей мимикой.

Согласно самой популярной конспирологической версии, настоящий Керри умер еще в период с 2015 по 2017 год. С тех пор публике якобы демонстрируют его клона или дублера. Сторонники этой теории указывают на целый ряд изменений: цвет глаз якобы сменился с карего на зеленоватый, изменились форма носа и линия челюсти, манера речи и голос, а также стала заметна более спокойная пластика движений и общее выражение лица.

В Сети также обратили внимание, что актер практически перестал сниматься в кино после 2017 года, что, по мнению сторонников теории, подтверждает подмену.

Однако пластические хирурги придерживаются иного мнения. Они полагают, что черты лица Керри могли измениться в результате комплекса косметических процедур. В их числе могли быть подтяжка лица, использование филлеров и блефаропластика.

Джим Керри ранее неоднократно упоминал иллюминатов, демонстрировал их символику, поднимал проблемы каннибализма и похищения детей. На фоне скандалов, связанных с Харви Вайнштейном, Джеффри Эпштейном и P. Diddy, пользователи трактуют эти высказывания как намеки на скрытые проблемы индустрии и предполагают, что актер якобы «знал больше, чем говорил».

Ранее сообщалось, что съемки фильма «Гринч» обернулись для Керри настоящим кошмаром. Из-за крайне неудобного костюма и грима актер испытывал панические атаки и даже пытался отказаться от роли, вернув гонорар.